Bí mật 'sốc': Bầu Hiển trả 1 triệu đô mua Công Vinh vẫn bị SLNA từ chối

Theo thông tin của Saostar từ chính người trong cuộc, bầu Hiển từng ra giá đến 1 triệu đô cho Lê Công Vinh. Nhưng cái giá “sốc” này vẫn không thể giúp đội bóng của bầu Hiển có được chữ ký của Công Vinh.

Từ chia sẻ của người trong cuộc, năm 2008, bầu Hiển muốn đưa CLB Hà Nội T&T lên hạng nên ông quyết định chiêu mộ Lê Công Vinh từ SLNA. Bầu Hiển cho người vào Nghệ An để gặp lãnh đạo CLB SLNA đàm phán về việc mua lại hợp đồng của Công Vinh, dù chân sút này còn chưa đầy 1 năm sẽ hết hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ. Câu chuyện này nếu thành công đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam cho Lê Công Vinh – cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được mua với giá 1 triệu đô.

Bầu Hiển từng hỏi mua Công Vinh giá 1 triệu đô được xem như bí mật “sốc” về chuyện chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, bầu Hiển quyết định chi 1 triệu đô để chiêu mộ Công Vinh. Người đại diện của bầu Hiển gặp lãnh đạo CLB SLNA đàm phán mức phí với con số “sốc” 1 triệu đô la. Nhưng càng sốc hơn khi lãnh đạo CLB SLNA lắc đầu mức phí khó tin này, tức họ không bán Công Vinh cho đội bóng của bầu Hiển. Kết cục, thương vụ “triệu đô” đầu tiên của bóng đá Việt Nam đã không thể xảy ra.

Nhưng vụ hỏi mua Công Vinh 1 triệu đô không thành hóa ra lại may mắn cho bầu Hiển, còn SLNA phải nuối tiếc về chính điều này. Bởi năm 2009, Công Vinh rời SLNA đến Thể Công, sau đó bị “vỡ” ngoài ý muốn nên về với bầu Hiển với giá tầm 8 tỷ đồng. Rõ ràng, chưa đầy 1 năm thì bầu Hiển đã có được Công Vinh với mức phí rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm muốn chi đến 1 triệu đô chiêu mộ chân sút người xứ Nghệ, còn CLB SLNA chỉ nhận được 500 triệu đồng phí đào tạo – một con số có thể nói quá ít so với chuyện họ gật đầu bán Công Vinh giá 1 triệu đô.

Dù không thể trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chuyển nhượng giá 1 triệu đô thì Công Vinh vẫn đắt nhất lịch sử V.League, bởi anh rời CLB Hà Nội T&T đến CLB Hà Nội vào năm 2012 với giá 14 tỷ đồng. Đây lại là câu chuyện hoàn toàn khác biệt so với vụ bầu Hiển muốn mua Công Vinh giá 1 triệu đô vào năm 2008, bởi mọi thứ ồn ào trên dư luận và Công Vinh thậm chí gật đầu bầu Hiển với mức phí 10 tỷ, sau đó bất ngờ “bẻ kèo” đến với bầu Kiên.

Cả sự nghiệp của Công Vinh, số tiền chuyển nhượng liên quan đến anh thực sự rất lớn. Những mức phí cao ngất ngưởng của Công Vinh là niềm mơ ước cho tất cả cầu thủ Việt Nam.

