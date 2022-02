Bí mật giúp Hyun Bin duy trì sự trẻ trung

Thông tin chi tiết về các sản phẩm họ sử dụng và cách họ chăm sóc da có thể khó tìm thấy nhưng Hyun Bin đã cho người hâm mộ hiểu rõ về thói quen của mình.

Hyun Bin là ai?

Nếu bạn quan tâm đến phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, rất có thể bạn đã biết Hyun Bin. Nam diễn viên sinh năm 1982 được biết đến nhiều nhất với các vai diễn trong Crash Landing On You – Hạ cánh nơi anh (2019), Secret Garden (2010) và Memories of the Alhambra (2018). Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh còn nổi tiếng nhờ vẻ ngoài điển trai và tươi tắn, đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ của K-skincare.

Hyun Bin sở hữu làn da mịn màng khiến Son Ye Jin ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Theo kbeautyselection.com, lần đầu tiên Son Ye Jin gặp Hyun Bin ở phim trường, cô ngay lập tức ấn tượng làn da sáng khỏe của anh. Bởi vậy, người hâm mộ rất tò mò Hyun Bin sử dụng sản phẩm gì, tần suất ra sao và Hyun Bin có bí quyết làm đẹp nào mà anh muốn chia sẻ hay không.

Sản phẩm phải có của Hyun Bin là gì?

Bí quyết cho làn da sáng mịn của Hyun Bin là dưỡng ẩm và... dưỡng ẩm. Hyun Bin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dưỡng ẩm cho da, nó giúp da được chữa lành và ngăn ngừa bất kỳ tổn thương tiềm ẩn nào. Da khô dễ hình thành nếp nhăn, đường nhăn và các dấu hiệu mệt mỏi khác.

Bí quyết cho làn da sáng mịn của Hyun Bin là dưỡng ẩm.

Thực tế, Hyun Bin cũng áp dụng thói quen phổ biến trong các quy trình chăm sóc da của những người nổi tiếng Hàn Quốc. Mặt nạ giấy là cách hợp lý nhất và nhanh nhất để tăng cường độ ẩm cho da.

Ở một số khu vực của Seoul, chẳng hạn như Myeongdong (một khu mua sắm ở giữa thành phố), có những cửa hàng chỉ dành riêng cho mặt nạ giấy. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Hyun Bin trở thành gương mặt đại diện cho nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng.

Nếu muốn đảm bảo làn da của mình đủ nước như Hyun Bin, bạn phải tạo thói quen chăm sóc da như người nổi tiếng ở Hàn Quốc. Bước đầu tiên là sử dụng mặt nạ chứa các thành phần tự nhiên giúp làm dịu, cấp nước và làm sáng làn da của bạn.

Hyun Bin thường xuyên sử dụng mặt nạ giấy.

Hyun Bin thực hiện lối sống K-beauty như thế nào?

Như chúng ta đã biết, K-beauty không chỉ là một xu hướng, nó còn là một triết lý sống, trong đó, các quyết định bạn đưa ra hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến tình trạng làn da của bạn. Hyun Bin cũng vậy. Anh đã nói về chế độ tập luyện và chế độ ăn uống giống như vận động viên của mình (thường bao gồm rau, ức gà và khoai lang).

Khi nói đến kế hoạch tập luyện, Hyun Bin cho biết anh tập tạ và thể dục nhịp điệu hai lần một ngày, vài ngày một tuần.

K-skincare dành cho nam giới

Ở nhiều nước phương Tây, các sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp thường được quảng cáo cho khán giả nữ, vì vậy, các thương hiệu thường xuyên thuê người mẫu nữ đại diện cho họ. Điều tương tự không xảy ra tại Hàn Quốc. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy cả người mẫu nam và người mẫu nữ quảng cáo một sản phẩm dưỡng da hoặc trang điểm.

Hình ảnh đại diện phản ánh cách tiếp cận của xã hội đối với cái đẹp. Nam giới Hàn Quốc cũng rất coi trọng việc chăm sóc da để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Các thương hiệu quảng bá sản phẩm của họ như một mặt hàng chủ lực trong quy trình chăm sóc da của những người nổi tiếng Hàn Quốc do những hiệu quả mà bạn có thể đạt được với làn da của chính mình.

Với đàn ông Hàn Quốc, vẻ ngoài vô cùng quan trọng.

CNN Style dẫn lại một cuộc khảo sát của GlobalData với kết quả chỉ ra rằng ‘khoảng 3/4 nam giới Hàn Quốc thực hiện liệu pháp chăm sóc sắc đẹp hoặc chăm sóc tóc (từ chăm sóc tóc ở tiệm đến chăm sóc da mặt tại nhà) ít nhất một lần một tuần’. Rõ ràng, ở Hàn Quốc, ngoại hình bóng bẩy, chỉn chu là vô cùng quan trọng với cả nam giới và nữ giới.

Tác giả: Thủy Kiều

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn