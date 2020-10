Bí mật bên trong ngôi nhà của “trùm” bán lẻ ma túy

Ngày 29/10/2020, Công an huyện Quế Phong cho biết đơn vị vừa triệt xóa 01 điểm bán lẻ ma túy phức tạp, gây nhức nhối tại xã Tiền Phong, bắt giữ 1 đối tượng, thu nhiều vũ khí nóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân xung quanh.

Đối tượng Hoàng Hải Âu.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Quế Phong phát hiện đối tượng Hoàng Hải Âu (An 1984, trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) hiện đang tạm trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội ma túy. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Âu thường xuyên tiếp xúc, quan hệ với các đối tượng cộm cán, có tiền án tiền sự. Đặc biệt, nhà riêng của Âu thường đóng kín cửa, lại có lắp đặt 4 camera theo dõi 24/24h nên việc tiếp cận vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, bằng sự mưu trí, linh hoạt kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau một thời gian điều tra, ngày 26/10 nhận định thời cơ chín muồi, Công an huyện Quế Phong phối hợp Công an xã Tiền Phong (Quế Phong) ập vào nhà riêng, bắt quả Hoàng Hải Âu đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 14,4g heroin, 0,4g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng tự chế, 7 dao kiếm các loại cùng đạn tự chế và các tang vật khác liên quan.

Tang vật thu được tại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoàng Hải Âu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mặc dù trú tại huyện Yên Thành nhưng đối tượng đã mua nhà và chuyển hẳn lên xã Tiền Phong (Quế Phong) ở để thuận tiện cho việc đi lại, mua bán ma túy. Âu thường giao dịch với các đối tượng người Mông Lào tại khu vực biên giới để có nguồn cung ma túy phục vụ cho việc bán lẻ. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Âu trang bị nhiều loại vũ khí nóng, lắp camera giám sát để phát hiện mọi tình hình xung quanh khu vực nhà ở, và chỉ giao dịch với những người quen biết. Âu đã biến nhà riêng của mình thành điểm bán lẻ ma túy phức tạp, gây nhức nhối tại xã Tiền Phong.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An