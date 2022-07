Bí mật ‘bật ngửa’ phía sau cú ‘ngả bàn đèn’ của Phan Văn Đức

Ở cuộc đón tiếp Hải Phòng trên sân Vinh, SLNA đã tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất với mục tiêu đánh bại đối thủ, giành lấy ngôi đầu V.League. Đội bóng xứ Nghệ đã khởi đầu như mơ với pha đánh đầu thành bàn của đội trưởng Hoàng Văn Khánh ở phút thứ 10. Sau bàn thắng này, SLNA đã chơi bế tắc trước Hải Phòng hoặc một số cơ hội được tạo ra lại bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Sang hiệp 2, đúng vào lúc khó khăn nhất, Phan Văn Đức đã lên tiếng với một pha làm bàn vô cùng đẹp mắt. Ở phút 60, sau quả tạt bên cánh phải của Đình Tiến, Phan Văn Đức bất ngờ thực hiện một cú “ngả bàn đèn”, đưa trái bóng đi vào góc xa khung thành khiến thủ môn Đình Triệu hoàn toàn bó tay. Tuyệt phẩm của Đức “cọt” có thể sẽ trở thành một ứng cử viên nặng ký cho Bàn thắng đẹp nhất ở mùa giải năm nay. Sau bàn thắng này, SLNA hoàn tất chiến thắng 3-0 bằng pha lập công của Xuân Mạnh để leo lên ngôi đầu.

Những ngày qua, cư dân mạng vẫn còn bị mê hoặc bởi bàn thắng của Phan Văn Đức. Nhiều người đã so sánh nó với một vài pha làm bàn tương tự của CR7. Là người trong cuộc, Phan Văn Đức tự nhận đấy là bàn thắng có phần may mắn. Tuy nhiên, tiền đạo của SLNA cũng bật mí, anh từng nằm mơ mình ghi bàn kiểu như vậy và bật dậy thì thấy chân mình còn co lại mô phỏng theo pha bóng tạo ra siêu phẩm.

Cũng theo Phan Văn Đức, dù có nằm mơ nhưng trên sân tập, anh hiếm khi ghi bàn theo kiểu như vậy. Pha làm bàn vào lưới Hải Phòng mang tính ngẫu hứng chứ chẳng có tập luyện gì. Thực tế, Đức “cọt” từng tạo ra rất nhiều siêu phẩm, cho nên nếu anh có lặp lại những pha “ngả bàn đèn” như trên cũng không lạ.

Tác giả: ĐỨC NGUYỄN

Nguồn tin: bongdaplus.vn