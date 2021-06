"Bí kíp" giúp làn da sáng khỏe với việt quất

Ảnh minh họa: ST

Với hàm lượng vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào, việt quất sẽ đem đến cho bạn làn da đẹp, bảo vệ, hạn chế da bị lão hóa, giúp ngăn ngừa mụn cũng như các tác hại của ánh nắng mặt trời.

Chất chống oxy hóa

Những ai đam mê skincare chắc hẳn đều biết đến tầm quan trọng của chất chống oxy hóa. Nhưng chính xác thì tác dụng của chúng với làn da là gì? Câu trả lời là, chất chống oxy hóa giúp ổn định các phân tử gây hại cho tế bào da. Bằng cách đó, chúng làm giảm khả năng gây ra các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn.

Các gốc tự do làm tổn thương các tế bào của chúng ta thông qua sự mất cân bằng oxy hóa, được hiểu như là kết quả của việc mất cân bằng giữa sự hình thành các gốc tự do có oxy và cơ chế chống lại các gốc tự do của cơ thể. Và công việc của các chất chống oxy hóa là giữ cho sự mất cân bằng này ở mức có thể kiểm soát được.

Vì vậy, khi bạn tiêu thụ quả việt quất và các loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa, bạn đang cung cấp cho cơ thể những công cụ cần thiết để chống lại tác hại của gốc tự do.

Chất anthocyanins

Quả việt quất đặc biệt giàu chất chống oxy hóa mạnh được gọi là anthocyanins. Chất anthocyanins ức chế sự suy giảm của collagen - loại protein giữ cho làn da căng mọng và đàn hồi.

Việt quất không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp bạn có làn da đẹp

Vitamin C

Cũng như anthocyanins, lượng vitamin C dồi dào trong việt quất hỗ trợ ức chế sự suy giảm của collagen. Mặc dù cơ thể chúng ta sẽ sản xuất collagen ít hơn một cách tự nhiên khi có tuổi nhưng ăn việt quất có thể giúp tăng cường nguồn cung cấp collagen cho làn da.

Hỗ trợ trị mụn và ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời

Mặc dù chưa có nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc tiêu thụ việt quất và giảm mụn nhưng việt quất sở hữu nhiều chất kháng khuẩn và chống viêm có thể hỗ trợ hạn chế mụn. Chế độ ăn nhiều đường cũng liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của mụn trứng cá. Vì vậy, việc tiêu thụ những loại hoa quả với hàm lượng đường thấp như việt quất cũng có thể giúp ích cho những người đang gặp vấn đề về mụn.

Bên cạnh mụn trứng cá, một trong những "thủ phạm" chính khiến da bị tổn thương là ánh nắng mặt trời. Hậu quả lâu dài của việc để da tiếp xúc với nắng trong thời gian dài là da khô, sạm và không đều màu. Tia cực tím (UV) cũng có thể phá hủy collagen và elastin trong da của bạn, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa da sớm, làm giảm độ đàn hồi và săn chắc của da. Một nghiên cứu đã cho thấy, chất anthocyanins trong quả việt quất giúp chống viêm và làm giảm tác hại phá hủy collagen của ánh nắng mặt trời.

Tự chế mặt nạ việt quất tại nhà

Tự làm mặt nạ từ quả việt quất vừa thư giãn, vừa có lợi cho làn da của bạn. Bạn có thể trộn việt quất nghiền với sữa chua, để đắp mặt. Bạn nên sử dụng sữa chua nguyên chất, không có đường hoặc hương vị và chỉ nên làm vừa đủ cho một lần sử dụng.

Tuy nhiên, màu tự nhiên của việt quất có thể làm xỉn da tạm thời trong một thời gian ngắn. Vì vậy, bạn nên tránh đắp mặt nạ việt quất trước những sự kiện quan trọng nhé.

Tác giả: Hương Mai

Nguồn tin: phunuvietnam.vn