Bị đâm tử vong vì ngăn cản đồng nghiệp đánh nhau

Ngày 29/11, Công an huyện An Lão, Hải Phòng đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại nhà hàng Vạn Lộc (địa chỉ tại xã Trường Thành, huyện An Lão) khiến 1 người tử vong.

Đối tượng Lưu Văn Nam. (Ảnh: báo Giáo dục và thời đại)

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23h45 đêm 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão nhận được tin báo về vụ xô xát tại nhà hàng Vạn Lộc. Ngay sau đó, Công an huyện An Lão đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Lão và chính quyền địa phương tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera tại nhà hàng và lấy lời khai của những người liên quan.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, khoảng 19h15 ngày 19/11, Lưu Văn Nam (SN 1989, cư trú tại thôn Kim Định, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thanh Dũng (SN 1985, cư trú tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng); Vũ Thành Trung (SN 1984, cư trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) và một số đồng nghiệp đều là công nhân Công ty TNHH Điện máy Đại Dương (Khu công nghiệp An Dương), tổ chức liên hoan tại tầng 2 nhà hàng Vạn Lộc.

Trong lúc ăn uống, giữa Lưu Văn Nam và Nguyễn Thanh Dũng đã xảy ra mâu thuẫn trong việc mời rượu. Anh Vũ Thành Trung thấy thế liền can ngăn và đưa Nam xuống tầng 1 của nhà hàng.

Bực tức, Lưu Văn Nam đi vào khu vực bếp của nhà hàng lấy 1 con dao bầu giắt trong người, sau đó quay trở lại bàn ăn tầng 2 với ý định để giải quyết mâu thuẫn với Dũng nhưng anh Vũ Thành Trung tiếp tục can ngăn và đẩy Nam ra khu vực cầu thang tầng 2.

Do bực tức vì bị can ngăn nên Nam rút dao bầu từ trong người đâm vào vùng bụng trái của anh Trung làm người này bị thương gục xuống. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến ngày 20/11, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Lưu Văn Nam bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện An Lão đã phối hợp với Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) tích cực vận động Lưu Văn Nam ra đầu thú. Đến khoảng 1h10 ngày 21/11, Lưu Văn Nam đã đến trụ sở Công an huyện Kim Thành đầu thú.

Hiện Công an huyện An Lão đang làm rõ vụ việc này.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus