Bi Béo - con trai Xuân Bắc gây bão khi xuất hiện với gương mặt "khó ở", nhảy linh tinh trong nhà cũng hút gần 500.000 lượt xem!

Bi Béo (con trai Xuân Bắc) là một trong những quý tử được yêu mến bậc nhất thời điểm hiện tại. Mỗi khi xuất hiện, y như rằng cậu bé sẽ tạo ra tình huống "dở khóc dở cười" nhờ vào tính cách dễ thương, nghĩ gì nói nấy của bản thân.

Bi Béo rất hay xuất hiện trên trang cá nhân của gia đình NS Xuân Bắc. Mới đây, một đoạn video Bi Béo đang nhảy trong nhà lan truyền trên mạng và nhận được rất nhiều sự yêu thích.

Có thể thấy, cậu bé ngày nào đã lớn bổng và dần trưởng thành rồi. Nhiều người cũng nhận xét dù Bi Béo làm hành động nào cũng đáng yêu và buồn cười hết!

Bi Béo "tái xuất" cõi mạng với video nhảy trong nhà siêu đáng yêu (Nguồn: Nguyễn Hồng Nhung)

Được biết, đoạn video trên đăng tải trên trang cá nhân của vợ Xuân Bắc. Chị cũng thường xuyên chia sẻ những video hài hước của con trai và cả gia đình lên mạng. Đặc biệt, chị cũng không ngại đăng video "dìm hàng" con trai, khi cậu bé vui chơi, làm việc nhà, học bài...

Có không ít ý kiến thắc mắc về việc đăng video "dìm hàng" bé lên công khai như vậy có thể khiến các em ngại ngùng. Tuy nhiên, nhìn vào thái độ của con trai Xuân Bắc thì dường như các em cũng đã khá quen với truyền thông và thoải mái với việc làm này của cha mẹ rồi.

Cũng không thể phủ nhận, chính vì những video ngoài đời chân thực như vậy nên con trai Xuân Bắc mới nhận được nhiều tình cảm yêu mến của cộng đồng mạng.

Biểu cảm khó ở khi đi học của Bi Béo đã trở thành meme huyền thoại

Hiện tại, Bi Béo đang học tại trường Đoàn Thị Điểm GreenField School. Cậu bé nổi tiếng với meme hài hước "biểu cảm khó ở khi đi học" được chia sẻ mỗi mùa khai giảng.

Trường Bi Béo đang đi học là một trường tư thục có tiếng, nằm trong hệ thống hơn 10.000 trường quốc tế Cambridge với mạng lưới tại 160 quốc gia trên thế giới. Cơ sở vật chất và điều kiện học tập của trường khá tốt, đảm bảo sĩ số các lớp học không quá đông để đạt được chất lượng giáo dục tốt nhất.

Học phí của trường đối với cấp 2 dao động từ 66,5 triệu - 109,2 triệu/năm tuỳ vào hệ học tập. Trường học trong 10 tháng, có 2 học kỳ. Đây được coi là mức học phí không quá đắt so với các trường tư thục và quốc tế khác trên địa bàn.

Tác giả: Chây

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc