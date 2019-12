Bệnh viện ngàn tỷ ở Nghệ An có hoàn thành theo đúng cam kết?

Khu B bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An sau 6 năm khởi động, cam kết sẽ đi vào hoạt động vào 26/2/2020.

Khu B - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là dự án trọng điểm về thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Dự án này có tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng, được khởi động từ năm 2013. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP, trong đó vốn Nhà nước chiếm 40%.

Số vốn này do Khu A - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm đại diện, góp vốn bằng chi phí bồi thường GPMB, lợi thế vị trí địa lý, thương hiệu của bệnh viện... Dự án này được kỳ vọng sẽ là nơi khám, chữa bệnh chất lượng cao hàng đầu không chỉ ở Nghệ An mà còn của khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án này có quy mô 600 giường bệnh, nằm ngay cạnh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo đề án được phê duyệt lần đầu, tiến độ thực hiện đến quý I/2018 sẽ hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị.

Quý II/2018 sẽ vận hành chính thức, đưa dự án vào hoạt động. Đơn vị thi công là công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Cotex (Cotexcland).

Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến ngày cam kết nhưng nhiều công trình vẫn còn ngổn ngang.

Tuy nhiên đến tháng 5/2018, dự án phải gia hạn tiến độ với mục tiêu đến “quý IV/2018 sẽ hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị và chính thức vận hành vào quý I/2019”. Nhưng đến nay Khu B - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vẫn chưa hoàn thành.

Lý do được chủ đầu tư đưa ra là “gặp khó” trong vấn đề pháp lý dự án và nguồn vốn.

Dẫn tới tiến độ thi công bị chậm so với kế hoạch. Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An trước đó, đại diện chủ đầu tư cam kết, đến ngày 26/2/2020, dự án này sẽ chính thức vận hành.

Tuy nhiên, hiện trên công trường vẫn ngổn ngang những hạng mục chưa được hoàn thành.

Trong khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là sẽ hết thời hạn mà chủ đầu tư đã cam kết với UBND tỉnh Nghệ An.

Liệu đến ngày 26/2/2020 dự án có hoàn thành và đi vào hoạt động? UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để kịp vận hành theo đúng thời gian cam kết.

Liệu đến thời điểm cam kết với UBND tỉnh Nghệ An dự án có được đưa vào hoạt động.

Ngày 17/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho biết, hiện tại chủ đầu tư đang lắp đặt trang thiết bị, nội thất, sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để đúng ngày cam kết sẽ đưa vào vận hành. Nếu còn những hạng mục chưa hoàn thành sẽ tiếp tục vừa hoạt động, vừa hoàn thiện trong thời gian tới…

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: Pháp luật Plus