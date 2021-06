Ngày 14/6, tại cơ sở Tân Triều, Bệnh viện K tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kết thúc hơn một tháng thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Đến thời điểm ngày 14/6, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã giải phóng hoàn toàn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra khỏi các toà nhà khám chữa bệnh của Bệnh viện. Gần 1.000 chuyến xe yêu thương đã được bệnh viện bố trí, sắp xếp di chuyển người bệnh và người nhà hoàn tất cách ly y tế và xét nghiệm âm tính theo quy định bàn giao về các địa phương. Người bệnh và người nhà người bệnh tiếp tục được theo dõi, hiện tại có tình trạng sức khoẻ bình thường.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều dỡ bỏ cách ly y tế kể từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 ngày 7/5.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, các ban, ngành liên quan và các nhà hảo tâm trên cả nước trong thời gian bệnh viện cách ly y tế phòng dịch.

“Đây sẽ là động lực to lớn để cán bộ y tế, người lao động bệnh viện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ trong thời gian tới. Hiện tại, chất lượng vệ sinh môi trường bệnh viện đã đảm bảo cho công tác hoạt động trở lại của Bệnh viện sau khi gỡ phong tỏa. Trước khi Bệnh viện hoạt động trở lại vào ngày 16/6, toàn bộ các khoa phòng sẽ được vệ sinh thêm một lần nữa theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn tối đa giúp người bệnh an tâm điều trị, khám chữa bệnh tại Bệnh viện”, PGS.TS Lê Văn Quảng nhấn mạnh.

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kết thúc cách ly y tế với Bệnh viện K, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch. Với mệnh lệnh từ trái tim, những “chiến sĩ áo trắng” đã căng mình chống dịch và quan trọng hơn họ còn là điểm tựa tinh thần, là nguồn động viên lớn lao đối với hàng ngàn người bệnh cùng người nhà cách ly tại bệnh viện.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị Bệnh viện K sau khi dỡ bỏ phong toả sớm từng bước tổ chức triển khai hoạt động đảm bảo hai mục tiêu là phòng, chống dịch và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu đang cấp thiết của hàng ngàn người bệnh.

Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kết thúc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện K.

Sau khi gỡ bỏ phong toả, Bệnh viện K đón tất cả người bệnh đến khám, điều trị đều được đăng ký qua Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người bệnh 1900886684, hướng dẫn khai báo y tế và xác nhận lịch hẹn với bác sỹ trước khi tới bệnh viện.

Người bệnh sẽ được hướng dẫn đi theo một chiều đến khu lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 và ra chờ xét nghiệm tại khu nhà bạt (vùng đệm) trước khi vào khám, chữa bệnh tại Bệnh viện. Để đảm bảo giãn cách và phục vụ công tác phòng chống dịch, Bệnh viện sẽ tiếp nhận hạn chế người bệnh đến khám và điều trị.

Trong tuần đầu tiên, Bệnh viện chưa tiến hành phẫu thuật, trừ trường hợp cấp cứu, với trường hợp tối cấp cứu sẽ được mổ ở phòng mổ áp lực âm riêng biệt đã được thiết lập từ trước. Với hoạt động Nội khoa và xạ trị, bệnh viện tiếp tục chuyển tối đa bệnh nhân về tuyến dưới có đủ khả năng điều trị, người bệnh sẽ được tăng cường sử dụng phác đồ dùng đường uống, cấp phát thuốc 2 tháng/lần, xạ trị theo khung giờ, ca kíp của từng khoa riêng biệt. Những bệnh nhân điều trị ngoại trú đều được xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên.

Người bệnh điều trị nội trú sẽ được xét nghiệm mẫu gộp PCR theo từng khoa trước khi nhập viện.

Sau khi ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở Tân Triều vào ngày 7/5, Bộ Y tế đã có quyết định phỏng tỏa Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ 5h30 ngày 7/5, cũng trong thời gian này, Giám đốc Bệnh viện K đã có quyết định phong toả cả 3 cơ sở, không tiếp nhận người bệnh tới khám, điều trị trừ trường hợp cấp cứu. Ngay sau khi có Quyết định cách ly, Bệnh viện K đã kích hoạt toàn bộ các kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Từ ngày 7/5, sau 11 ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại Khoa Gan Mật Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, các ca mắc COVID-19 sau này đều được phát hiện ở các đơn vị đã được kiểm soát cách ly. Có 3 cán bộ y tế là 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 1 học viên mắc COVID-19 được phát hiện sau ngày 7/5. Tại cơ sở Tân Triều, mỗi người đều được xét nghiệm ít nhất 6 lần trong thời gian cách ly. Với Bệnh viện K cơ sở Phan Chu Trinh và cơ sở Tam Hiệp do không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 vì vậy Bệnh viện đã có quyết định dỡ bỏ phong toả vào ngày 24/5/2021.

Tác giả: Thiên Bình

Nguồn tin: Báo VOV