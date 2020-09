Bệnh viện ĐKTP Vinh và MV "Tự hào người chiến sỹ ngành Y"

Nhằm tri ân những hi sinh thầm lặng, sự cống hiến của đội ngũ y bác sỹ trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh phối hợp cùng Đài PTTH Nghệ An sản xuất MV ca nhạc “Tự hào người chiến sỹ ngành y”, sáng tác: Lê Thống Nhất, do hơn 60 y bác sỹ bệnh viện thể hiện, phối khí bởi: Nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn.

Poster giới thiệu MV "Tự hào người chiến sỹ ngành Y"

Ca khúc “ Tự hào người chiến sỹ ngành y” có nội dung ca ngợi tinh thần trách nhiệm của các chiến sỹ áo trắng, đã xung kích đi đầu, tạm gác lại cuộc sống thường nhật, rời xa gia đình và đối mặt với hiểm nguy, tất cả vì cuộc chiến với đại dịch và vì sự an toàn tính mạng cho người dân.

Diễn xuất nhập tâm của 2 MC Hồng Sơn và Khánh Vy đã viết nên chuyện tình đẹp của cặp đôi bác sỹ

Toàn bộ bối cảnh của MV được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, với những ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh và những khoa/phòng trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Một số cảnh tái hiện sự vất vả của đội ngũ y bác sỹ.

MV sẽ gây ấn tượng cho người xem nhờ phần hình ảnh được dàn dựng công phu, tái hiện những hi sinh thầm lặng, sự vất vả của đội ngũ y bác sỹ trong chiến dịch phòng chống Covid-19. Với giai điệu hành khúc, tươi vui và hùng tráng, ca khúc mang tính hiệu triệu, ngọn lửa của nhiệt huyết, niềm tin và niềm lạc quan.

Hậu trường thực hiện MV ca nhạc “ Tự hào chiến sỹ ngành y”.

Một điểm nhấn khác của MV đó chính là vũ đạo. Hơn 60 cán bộ y bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã tham gia vũ đạo với sự mạnh mẽ, nhiệt tình nhưng cũng mộc mạc, bình dị như chính tinh thần vốn có trong công việc của họ. Những bước nhảy đầy sức sống, có tính liên kết trên nền nhạc sôi động, nhịp điệu hùng tráng đã làm nên một MV đầy ấn tượng.

Hơn 60 cán bộ y bác sỹ của Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh đã tham gia vũ đạo.

MV “Tự hào người chiến sỹ ngành y" sẽ được phát hành vào ngày 20h ngày hôm nay 9/9/2020 trên những kênh Nghệ An TV, NTV - Giải trí.

Ngoài ra, MV còn được đăng tải trên Fanpage Truyền hình Nghệ An; Các kênh truyền thông của Sở y tế Nghệ An: Cổng thông tin điện tử Sở y tế Nghệ An; Fanpage: Truyền thông y tế Nghệ An; Các kênh truyền thông của Bệnh viện ĐKTP Vinh: Fanpage: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh và 1 số trang khác

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp