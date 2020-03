Bệnh nhân Covid- 19 thứ 31 người Anh từng đi những đâu ở Việt Nam?

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân Covid- 19 thứ 31 quốc tịch Anh, 49 tuổi, nhập cảnh ngày 2/3/2020. Hiện, người này lưu trú tại Khách sạn Nam Hải, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành, địa phương về phòng chống dịch vào sáng nay 10/3.

Trước khi đến lưu trú tại khách sạn Nam Hải, du khách người Anh từng đến nhiều nơi ở Việt Nam. Cụ thể, ngày 2/3, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN0054 (ghế 3D), cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 mắc bệnh Covid-19.

Sau đó, du khách này đến ở tại khách sạn Sofitel Legend Metropole, Hà Nội. Ngày 4/3, du khách này đến Hạ Long, Quảng Ninh du lịch quanh Vịnh Hạ Long trên thuyền Violet. 19 giờ 40 phút ngày 5/3, du khách này đáp xuống sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 từ Hà Nội-Đà Nẵng (ghế 2D), sau đó di chuyển đến khách sạn Nam Hải ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn trên xe của Công ty Lữ hành EXO. Du khách có tiếp xúc gần với 3 người. 21h00 cùng ngày, khách di chuyển từ phòng đến khu vực ăn tối và tiếp xúc gần với một vài nhân viên khách sạn.

Ngày 6/3, du khách người Anh điểm tâm tại khách sạn và có tiếp xúc gần với 2 người. 10h00 cùng ngày, khách ăn trưa tại nhà hàng trưa Hoa Hiên (số 35 Trần Quang Khải, phường Cẩm Châu, TP Hội An), sau đó vào tham quan các điểm du lịch tại thành phố Hội An gồm: phố cổ Hội An, Hội quán Quảng Đông, nhà cổ Tấn Ký, Bảo tàng Văn hóa dân gian, xem nhạc tại 66 Bạch Đằng và mua sắm tại cửa hàng may Yaly.

Đến tối cùng ngày, khách tự ăn tối tại phòng và tiếp xúc gần với 1 nhân viên phục vụ trước khi cách ly tuyệt đối tại phòng. Khi phát hiện hành khách quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid- 19 thứ 17 tại Việt Nam, này 7/3, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam tiến hành cách ly tuyệt đối hành khách bắt đầu từ ngày 7/3.

Tất cả 16 trường hợp tiếp xúc gần đã được tổ chức cách ly và theo dõi y tế theo quy định; phun hoá chất Chloramin B khử trùng để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Khách sạn ngay cũng như hướng dẫn nhân viên khách sạn lau chùi thường xuyên hàng ngày và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngày 9/3, sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm dương tính với dịch Covid- 19, ngành chức năng địa phương tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực; Tổ chức đưa trường hợp nhiễm Covid-19 đến Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly điều trị theo đúng quy định.

Đối với 14 trường hợp tiếp xúc gần ở Quảng Nam, ngành y tế tiến hành cách ly tập trung tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; Đồng thời rà soát các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp trên để đưa vào diện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã thông báo cho thành phố Đà Nẵng về 2 trường hợp tiếp xúc gần có địa chỉ cư trú tại Đà Nẵng để có biện pháp xử lý, đồng thời báo danh sách 13 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính để tiếp tục rà soát danh sách tiếp xúc với các trường hợp trên, đưa vào diện cách ly theo dõi tại gia đình./.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo VOV