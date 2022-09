Bênh con, em vợ vác dao chém anh rể trọng thương

Ngày 28-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Kiện (SN 1974; ngụ phố Phúc Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Trước đó, ông P.V.C. (SN 1973) cùng vợ là chị T.X.B. (SN 1971) và con gái là P.T.N. (SN 1994; ngụ thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) đến nhà Trần Văn Kiện (SN 1974, ngụ khu phố Phúc Lâm, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (Kiên là em vợ của anh C.) để thăm mẹ vợ.

Tại đây, P.T.N. cho rằng em họ là T.V.T. (SN 2000; con trai Kiện) không chào mình nên cãi nhau với T., sau đó N. dùng tay đánh T.. Thấy T. bị đánh, T.V.H. (SN 2008; con trai Kiện, em trai T.) xông vào cùng T. đánh nhau với N..

Thấy vậy, ông C. đã tới can ngăn, đồng thời dùng tay tát vào đầu T. và H.. Bênh con, Trần Văn Kiện đã vào bếp lấy một con dao chém anh rể nhiều nhát vào người.

Hậu quả ông C. bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Ngọc Lặc cấp cứu.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động