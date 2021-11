Bé trai đang chơi ở sân suýt bị bánh xe ô tô cán trúng trong gang tấc

Mới đây, trên hội lái xe có lượng người theo dõi lớn đăng tải đoạn clip ghi lại vụ việc ô tô suýt cán trúng người em bé đang chơi trong sân.

Chủ nhân đoạn clip cho hay, tài xế lái xe ô tô là nữ đã thiếu quan sát suýt gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo đó, sự việc vào khoảng 10h50 ngày 26/11 tại Phú Thọ. Lúc này, trong khoảng sân rộng nữ tài xế lên xe ô tô màu trắng chuẩn bị điều khiển ra ngoài. Cùng lúc, bé trai cũng ra khu vực gần giữa sân vui chơi.

Từ chỗ đậu xe, tài xế ô tô từ từ điều khiển ô tô ôm cua quệt trúng bé trai, đẩy nạn nhân ngã nhào về sau. Rất may sau cú va chạm, bé trai không bị thương vẫn đứng dậy chơi đùa.

Your browser does not support the video tag.

Clip nữ tài xế thiếu quan sát, suýt cán trúng người bé trai đang chơi ở sân

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã gây tranh cãi trên các hội nhóm. Hầu hết đều bức xúc chỉ trích nữ tài xế thiếu quan sát trong tình huống giao thông này.

"Ngồi lên xe là nhấn ga, bảo sao lắm tai nạn. Cháu bé ngồi ở đó mà không quan sát thấy thì cũng chịu"

"Xem mà thót tìm, tài xế không quan sát trước khi rẽ ra ngoài à, may bé trai không sao".

"Như này không phải là điểm mù mà là không quan sát trước khi ôm cua rẽ phải. Đi như này thì đốt bằng đi, đừng ra đường gây nguy hiểm cho người khác", một số dân mạng bức xúc bình luận.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc