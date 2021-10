Bé trai 8 tuổi tử vong vì ngã xuống dòng nước lũ

Ngày 24/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết, trên địa bàn huyện Tuy An vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến bé trai 8 tuổi tử vong.

Khu vực tìm thấy thi thể cháu L. (Ảnh: Thoại Kỳ).

Theo thông tin ban đầu, trưa 24/10, cháu N.Đ.L (8 tuổi, trú thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An) đang trên đường về nhà thì chẳng may bị dòng nước lũ từ con suối gần nhà đổ về cuốn trôi.

Đến khoảng 15h cùng ngày, một người đàn ông ở địa phương phát hiện cháu L. tại khu vực đầm nuôi tôm của người này nên đã hô hoán, ứng cứu. Tuy nhiên, khi đưa lên bờ đã xác định L. tử vong.

Ngay sau đó, người dân đã tìm thân nhân của cháu L. bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục tập quán tại địa phương.

Được biết, từ đêm 23/10, tại huyện Tuy An có mưa, bên cạnh đó, nước lũ từ huyện Đồng Xuân cũng đổ về nên nước trên sông, suối ở địa bàn huyện này có dâng cao so với bình thường, vì vậy người dân cần cẩn thận khi đi qua các khu vực có nước lớn.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí