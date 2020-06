Đà Nẵng: Bé trai 6 tuổi tử vong, người mẹ nguy kịch sau va chạm xe đầu kéo

Hiện trường vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 mẹ con thương vong

Khoảng 8h sáng nay (2/6), tại nút giao thông phía Đông cầu Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến bé trai 6 tuổi tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 43C - 114.19 kéo theo rơ-móoc BKS 43R - 017.36 do tài xế Võ Trường Thành (SN 1975, trú Đà Nẵng) điều khiển lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn hướng cảng Tiên Sa về hướng Quảng Nam.

Khi đến nút giao thông phía Đông cầu Tiên Sơn, xe đầu kéo vào đường gom bên phải để rẽ lên cầu Tiên Sơn thì va chạm với xe máy BKS 43C1 - 356.38 do một người phụ nữ điều khiển chở theo con trai 6 tuổi (chưa rõ tên)

Sau va chạm, xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm kéo lê hàng chục mét khiến bé trai 6 tuổi tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt trong bánh xe đầu kéo. Người mẹ bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Clip hiện trường vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe máy:

Your browser does not support the video tag.

Theo ghi nhận, từ đường Ngũ Hành Sơn rẽ lên cầu Tiên Sơn có 2 đường gom song song cho xe ô tô các loại và xe máy. Vị trí xảy ra tai nạn thuộc làn rẽ phải vào đường gom dành cho ô tô.

Lãnh đạo Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng cũng có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc và đánh giá những bất cập tại nút giao thông này.

Thượng tá Lê Văn Lực - Phó trưởng Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng đánh giá, đường gom dành cho ô tô rẽ phải lên cầu Tiên Sơn quá hẹp, các xe đầu kéo ôm cua vào đường gom rất dễ xảy ra va chạm với các phương tiện dừng chờ đèn đỏ sát bên cạnh.

Được biết, nút giao thông phía Đông cầu Tiên Sơn từng là điểm đen TNGT.

Năm 2017, Đà Nẵng tiến hành cải tạo lại nút giao thông này, loại bỏ đảo xuyến giữa nút giao, thay vào đó là hệ thống đèn tín hiệu giao thông với chu kỳ 3 pha đèn (hiện nay đã nâng lên 4 pha), bố trí vạch sơn, biển báo, giá long môn khi vào nút giao.

Bên phải các tuyến đường vào nút được bố trí các đường gom nhằm giải tỏa lượng xe, hạn chế tối đa xung đột giữa các dòng phương tiện. Tuy nhiên, sau khi cải tạo và đưa vào sử dụng, nút giao thông này vẫn xảy ra nhiều vụ TNGT chết người.

Tác giả: Ngọc Vũ - Vĩnh Nhân

Nguồn tin: atgt.vn