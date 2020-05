Bé trai 4 tuổi bị nước cuốn xuống cống mất tích

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong một vụ bị nước cuốn xuống cống tại Bình Dương.

Đến rạng sáng 28/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Tân Uyên cùng nhiều đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm bé trai bị mất tích dưới cống thoát nước tại địa bàn khu phố Phước Hải (phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên).

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 chiều cùng ngày, địa bàn phường Thời Hòa có mưa lớn. Lúc này cháu T.T.H. (4 tuổi) cùng bạn ra ngoài trời mưa tắm. Do dép của H. bị nước cuốn trôi nên cháu bé đuổi theo lấy thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống cống mất tích.

Một số người dân phát hiện chạy đến ứng cứu nhưng bất thành, H. đã bị trôi vào trong lòng cống thoát nước.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường triển khai phương án tìm kiếm. Ghi nhận cho thấy, khu vực xảy ra sự việc là đường cống thoát nước mưa chảy ra kênh lớn rồi đổ xuống phía sông Đồng Nai, có đoạn sâu khoảng 3m.

Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do hệ thống công thoát nước quanh co, đấu nối với nhiều nhánh để đổ ra sông.

Trước đó tại địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra nhiều vụ trẻ em bị cuốn xuống cống thoát nước.

Cụ thể, chiều 16/10/2016, cháu Hoàng Xuân H. (8 tuổi) cùng một số bạn ra ngoài chơi ở đường số 4, trung tâm hành chính thị xã Dĩ An thì không may bị nước cuốn xuống cống mất tích. Hai ngày sau, thi thể bé H. được tìm thấy trên bãi cỏ giáp suối Nhum gần Khu đô thị Đại học quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An), cách hiện trường bé Hiếu bị nước cuốn khoảng 2 km.

Một vụ khác là trường hợp bé La Ngọc T. (9 tuổi, quê An Giang) cũng bị nước mưa cuốn xuống cống ở ấp Hoà Lân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào chiều 6/9/2014. Hơn 3 ngày sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của bé T. trong cống thoát cách hiện trường ban đầu hơn 1 km.

