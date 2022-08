Bé gái đang ngủ bị cô giáo giật tay bắt thức dậy khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Cộng đồng mạng đang cố gắng truy tìm danh tính về cô giáo cũng như ngôi trường xảy ra sự việc mà đoạn clip đăng tải.

Trong video lúc này là hơn 14h, thường là lúc thức dậy sau giờ ngủ trưa tại các trường mầm non. Tuy nhiên dù các bạn đã hầu như đứng dậy gần hết thì một bé gái vẫn đang say sưa trong giấc ngủ.

Lúc này một cô giáo không được camera quay rõ mặt do ở vị trí góc khuất đã tiến lại sau lưng và giật tay rồi lôi em dậy trong sự ngơ ngác của cô bé học sinh.

Một số phụ huynh sau khi xem xong đoạn clip đã tỏ ra vô cùng bức xúc với lối hành xử của cô giáo đồng thời chia sẻ đối với những học sinh mầm non, cơ thể cũng như các bộ phận đều mềm và yếu rất dễ gặp chấn thương khi gặp các tác động mạnh như vậy thì nên nhẹ nhàng đánh thức hơn là lôi em theo cách mà cô giáo đã làm.

Tuy nhiên một vài ý kiến cũng cho rằng cần thông cảm cho nghề giáo viên mầm non nhiều áp lực, rất có thể trước đó cô giáo đã đánh thức tất cả các học sinh tuy nhiên em bé này không chịu dậy nên cô đã buộc phải dùng biện pháp mạnh.

Hiện đoạn clip vẫn nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Tác giả: QT

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn