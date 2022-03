Bé gái bị bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt, phải ăn lại chỗ cháo vừa nôn: Clip gây bức xúc

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bảo mẫu hành hạ bé gái nhỏ tuổi ở Quy Nhơn khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Theo camera ở nhà quay lại vào sáng ngày 9/3 cho thấy, bé gái được bảo mẫu ngồi bón cháo cho ăn. Tuy nhiên khi thấy cô bé quấy khóc, bảo mẫu liên tục tát mạnh tay vào mặt, vào đầu khiến cho bé khóc sợ hãi.

Những giây tiếp theo, người phụ nữ vẫn bực bội, ép bé gái ăn từng muỗng cháo một cách thô bạo. Khi bé trớ thức ăn ra ngoài, bảo mẫu cầm thìa xúc đồ ăn dưới đệm bón lại cho bé.

Bé gái bị bảo mẫu tát, hành hạ trong lúc bón cơm, clip 1 phút ghi lại hành vi tàn ác

Đoạn clip dài hơn 1 phút do một tài khoản Facebook tên N.T, được cho là mẹ bé gái đăng tải. Chị viết: "Hồi giờ cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trên mạng... Ai ngờ hôm nay chuyện xảy ra với con mình.

Bình thường hay xem mấy video này trên mạng mà cũng ứa nước mắt, giờ con em như vậy em mới hiểu làm mẹ đau lòng cỡ nào. Em giờ cứ nhìn con là lại tủi thân, lại khóc. Con nít nhỏ xíu mà nỡ lòng nào làm vậy!".

Dưới bài viết, hàng ngàn bình luận phẫn nộ lên án hành vi tàn ác của bảo mẫu và khuyên người mẹ cần làm rõ trắng đen sự việc. Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự chú ý trên các diễn đàn.



