Bé 3 tuổi bị ung thư ổ bụng

Bé Nguyễn Thị Kim Hiền

Vài tháng trước, thấy con khóc kêu đau, chị Thảo cảm nhận có cục u cứng ở bụng con nên đưa con khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Bác sĩ kết luận bé Hiền bị ung thư ổ bụng và chuyển bé sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM để hóa trị. Chị Thảo cho biết do khối u ngày càng lớn nên bé Hiền bị thiếu máu trầm trọng, phải truyền máu liên tục. Bé đã vào 5 toa hóa chất, mỗi toa trên 5 triệu đồng (đã trừ bảo hiểm y tế). Do khối u còn to nên chưa thể mổ được.

Con gái bệnh hiểm nghèo, gia đình chị Thảo lâm vào cảnh khó khăn, kiệt quệ. Con lớn 8 tuổi phải gửi bà nội chăm sóc để anh Tân, chồng chị, đi làm phụ hồ kiếm tiền lo gia đình và chữa bệnh cho con. Sắp tới, bé Hiền còn nhiều đợt hóa trị để khối u teo dần rồi mới tính đến phẫu thuật nên việc điều trị sẽ kéo dài và rất tốn kém. Rất mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ để bé Hiền có cơ hội kéo dài sự sống.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-53.

Tác giả: GIA THỊNH

Nguồn tin: sggp.org.vn