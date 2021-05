Bé 2,5 tháng tuổi nguy kịch, người thân đến tận nhà cầu cứu lãnh đạo bệnh viện

Trong 2 ngày 24 và 25-5, trên mạng xã hội xôn xao trước sự việc một cháu bé 2,5 tháng tuổi tử vong sau khi đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo những thông tin mà người thân cháu bé đăng tải, khi phát hiện cháu có tiên lượng xấu, người thân đã gọi điện "cầu cứu" các bác sĩ, trực tiếp đến nhà ông Trần Văn Cương, Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, và bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để xin được trợ giúp.