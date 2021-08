Bày hàng bán trước cửa, hai người phụ nữ liền quăng sạp, chạy rơi cả dép để trốn khi thấy công an

Khi Covid-19 trở thành 'điểm nóng', một số tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội thì đã có rất nhiều trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch, có thái độ chống đối lực lượng chức năng.

Và vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, vi phạm tìm mọi cách lẩn trốn, những người trong đoạn clip dưới đây là một ví dụ. Theo đoạn clip, hai người phụ nữ này đang lúi húi bày biện hàng trước cửa nhà để bán. Không rõ chị bán thực phẩm gì song khi thấy bóng công an di chuyển từ phía xa, 2 người bỗng giật mình, quăng sạp hàng đi và chạy như 'tên bắn'.

Vội trốn nên một người phụ nữ này còn chạy rơi cả dép. Chị cũng đóng chặt cửa và vào nhà 'làm thinh', coi như không có chuyện gì xảy ra.

Your browser does not support the video tag.

2 chị em đang lúi húi bán hàng ở cửa bỗng quăng sạp, chạy rơi cả dép để vào nhà trốn công an

Đáng nói, đoạn clip này lại do nhân vật chính trong đoạn clip đăng lên. Rất nhiều cư dân mạng đã vào để lại bình luận chỉ trích rằng 2 người phụ nữ này không biết hối lỗi còn khoe lên để bàn dân thiên hạ cười chê.

Tuy nhiên, chị này cũng giải thích rằng cả hai đã chịu nộp phạt vì vi phạm quy tắc phòng, chống dịch. Chị chỉ muốn chia sẻ lại để nhắc nhở bản thân và mọi người có ý thức hơn và không tái phạm lỗi sai như chị.

- Chị đừng chủ quan, nên rút kinh nghiệm và nghiêm túc chống dịch đi.

- Thật bái phục tốc độ chạy của chị. Mấy anh công an phạt thật nặng để làm gương cho người khác đi, quá nhiều trường hợp rồi - một dân mạng bình luận.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc