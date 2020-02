Bầu Hiển, bố cô dâu nhảy cực 'sung' trong đám cưới Duy Mạnh

Ở phần cuối lễ cưới Duy Mạnh - Quỳnh Anh, khi được đề nghị nhảy để tặng cô dâu, cầu thủ sinh năm 1996 đã mời tất cả các đồng đội ở Hà Nội FC lên sân khấu chung vui.

Bầu Hiển, bố cô dâu cũng hào hứng chạy lên sân khấu để nhảy cùng cặp đôi. Trước đó, Duy Mạnh cũng thể hiện tài ca hát bằng cách hát tặng cô dâu một bài.

Lễ cưới Duy Mạnh - Quỳnh Anh được tổ chức ở cả 2 nơi: tại nhà trai ở xã Liên Hà, Đông Anh vào trưa ngày 9/2 và tại nhà gái ở một khách sạn hạng sang ở Hà Nội vào tối cùng ngày.

Tại nhà trai, gia đình chuẩn bị 130 mâm cỗ, trong khi phía nhà gái chuẩn bị hơn 40 bàn tiệc tại khách sạn. Rất nhiều cầu thủ và người nổi tiếng đã đến chúc phúc cho cô dâu và chú rể.

Clip: Bầu Hiển, bố cô dâu và nhiều cầu thủ nhảy cùng cô dâu, chú rể

Duy Mạnh hát tặng cô dâu

Những bông hoa được bầu Hiển tặng cho cặp đôi

Ông dự lễ cưới tới phút cuối cùng của chương trình

