Bầu Đức cho cầu thủ vô địch SEA Games xuống đá hạng Nhì

HAGL vừa "tăng viện" 9 cầu thủ cho CLB Công an Nhân dân ở giải hạng Nhì. Theo thông báo từ phía đội bóng phố Núi, lần lượt Thanh Bình, Hoàng Nam, Thanh Sơn, Tiến Đạt, Minh Quyền, Du Học, A Sân, Duy Kiên và thủ môn Rmah Sươ sẽ thi đấu cho Công an Nhân dân từ mùa 2020. Thời hạn của bản hợp đồng cho mượn không được tiết lộ.

Trong dàn cầu thủ được HAGL cho mượn, Thanh Sơn là cái tên gây bất ngờ hơn cả. Tiền vệ này từng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội ở SEA Games và giải U23 châu Á, song không để lại ấn tượng. Thanh Sơn cùng với Việt Hưng là những cầu thủ thuộc biên chế HAGL hiếm hoi được triệu tập lên U22 Việt Nam chơi ở hai giải lớn gần nhất.

Thanh Sơn (phải) xuống thi đấu ở giải hạng Nhì.

Thanh Sơn không có nhiều cơ hội thể hiện ở HAGL, do HLV Lee Tae Hoon ấn định tuyến giữa đội bóng do Tuấn Anh và Minh Vương dẫn dắt. Thanh Bình cũng phải ra đi do không có "đất diễn".

Cầu thủ này từng sát cánh cùng U20 Việt Nam dự U20 World Cup và được HLV Hoàng Anh Tuấn trọng dụng. Trong khi đó, Hoàng Nam được cho Hải Phòng mượn ở mùa trước và không khẳng định được nhiều.

HAGL đang là đội tích cực cho mượn cầu thủ nhất ở V-League 2020. Đội bóng của bầu Đức cũng cho CLB TP.HCM mượn Công Phượng đến hết lượt đi, đồng thời gửi Văn Sơn và Đức Lương đến đội chủ sân Thống Nhất.

Dù còn nhiều gương mặt quen thuộc như Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Chevaughn Walsh và được bổ sung thêm một số tân binh như Memovic, Steven Đặng, HAGL vẫn khó được nhận định là đội bóng đủ khả năng tranh chấp ngôi cao mùa này.

