Bầu Đức - 'Bản hợp đồng đặc biệt' giúp HAGL bay cao ở V.League 2020?

CLB HAGL hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều tín hiệu tích cực ở mùa bóng 2020. Đó là sự chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc và quyết tâm “lột xác” so với mùa bóng 2019, khi họ phải lận đận trong cuộc chiến trụ hạng.

Trung vệ Damir Memovic, tiền vệ Kelly Kester, tiền đạo Chevaughn Walsh, trung vệ Steven Đặng và thủ môn Bửu Ngọc, đó là 5 tân binh của HAGL ở mùa bóng 2020. Có thể thấy rất rõ, đội bóng phố Núi muốn gia cố thêm “chất thép” nơi hàng thủ với cặp trung vệ chất lượng, còn tuyến giữa có tiền vệ Kelly Kester.

Ngoài ra, bầu Đức cũng tính toán kỹ về khâu nhân sự cho lượt về của HAGL. Xuân Trường và Công Phượng sẽ góp mặt ở giai đoạn lượt về. Ông chủ đội bóng phố Núi muốn những nhân tố giỏi nhất sẽ sát cánh cùng nhau cống hiến cho người hâm mộ, thay vì có những lần chia li như nhiều năm qua.

Tuy nhiên, bấy nhiêu thì vẫn chưa mang đến sự hứa hẹn lớn về chuyện CLB HAGL có thể bay cao ở V.League 2020. Một nhân tố khác cực kỳ quan trọng sẽ đồng hành nhiều hơn với HAGL trong mùa bóng 2020, đó là bầu Đức!

Bầu Đức sẽ sát cánh nhiều hơn cùng CLB HAGL ở mùa bóng 2020. Đây thực sự là tin cực vui cho nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức nói đầy sòng phẳng là chuyện làm ăn khiến cho ông không có nhiều thời gian theo dõi sít sao cùng CLB HAGL trong vài mùa bóng vừa qua. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho HAGL chơi bết bát ở V.League. Bầu Đức cũng nhìn nhận câu chuyện kể trên thì một phần lỗi thuộc về ông.

Bây giờ, bầu Đức sẽ trở lại để sát cánh cùng CLB HAGL. Bầu Đức tin tưởng có thể mang đến nhiều niềm tin, cũng như bầu không khí hoàn toàn khác cho đội bóng phố Núi.

“Nói thật rằng, vài năm trở lại đây thì tôi không có nhiều thời gian dành cho CLB như ngày xưa. Lý do thì có lẽ ai cũng biết, cuộc chiến thương trường thực sự cam go và tôi phải dồn sức lực vào đó. Vì tôi không kinh doanh tốt thì làm sao có tiền nuôi đội bóng. Do đó, một phần lỗi về thành tích đội bóng xuống đi cũng do tôi. Phải nói thẳng và nói thật là như thế. Tôi là người có lỗi đầu tiên”, bầu Đức thẳng thắn nói về vấn đề của CLB HAGL trong thời gian qua.

Về chuyện vô địch V.League thì bầu Đức nói thẳng là không thể, bởi giải đấu vẫn chưa giải quyết được chuyện “một ông chủ có liên quan đến nhiều đội bóng”. Cuộc chơi vẫn chưa sòng phẳng nên không chỉ HAGL mà nhiều đội bóng khác cũng rất khó nghĩ đến mục tiêu vô địch.

Với một người yêu bóng đá và nói được làm được như bầu Đức, CĐV HAGL nói riêng và người hâm mộ Việt Nam nói chung có quyền chờ đợi đội bóng phố Núi sẽ bay cao ở V.League 2020, không còn rơi vào cảnh đua trụ hạng như thời gian qua.

Tác giả: Văn Nhân

Nguồn tin: saostar.vn