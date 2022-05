Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Cần làm rõ trách nhiệm hải quan, thuế địa phương

Công an các tỉnh vào cuộc xác minh DN “ma” Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Ðịnh cho biết, ngay khi báo khởi đăng bài đầu tiên, ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ kiểm tra, thu thập hồ sơ về nội dung này. Các đơn vị đã vào cuộc điều tra, khi có kết quả sẽ thông tin với báo. Ðại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an.