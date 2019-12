Bắt thanh niên táo tợn rút dao khống chế, cướp xe ôm ở Thanh Hóa

Ngày 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho báo Giao thông biết, Công an huyện Như Thanh bắt giữ đối tượng Ngô Văn Hải (SN 1983, trú tại thôn Tâm Tiến, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/12, ông L.N.C (SN 1953, ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) làm nghề lái xe ôm đến cơ quan Công an trình báo về việc ông bị một nam thanh niên lạ mặt thuê chở từ thị trấn Nông Cống về xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, sau đó dùng dao khống chế và cướp chiếc xe máy.

Qua công tác điều tra, Công an huyện Như Thanh xác định đối tượng gây vụ án trên là Ngô Văn Hải. Y bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh với huyện Như Xuân. Tang vật thu giữ gồm 1 con dao và 1 chiếc xe máy vừa cướp được.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên đã chuẩn bị sẵn dao từ trước và tìm cách “điều” ông L.N.C chở từ ngã ba Thái Hoà, thị trấn Nông Cống về xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh. Khi đi vào khu vực bờ đập Khe Sình, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh thấy vắng người qua lại thì rút dao khống chế và cướp chiếc xe máy của ông C.

Năm 2015, ở Thanh Hóa từng xảy ra vụ cướp xe ôm tương tự. Công an Thanh Hóa cho báo GDTĐ biết: Tính từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2015, trên địa bàn TP Thanh Hóa liên tiếp xảy ra 4 vụ cướp xe ôm với thủ đoạn hết sức manh động, gây tâm lý hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Thủ đoạn của bọn tội phạm là thường đi 2 người, giả là sinh viên và thuê những người lái xe ôm có xe máy đắt tiền, yêu cầu họ chở đến các khu vực vắng người rồi bất ngờ dùng dây xích siết cổ nạn nhân, đẩy họ xuống ruộng và cướp xe ôm.

Điển hình là ngày 29/1/2015, anh Nguyễn Bá Hùng (SN 1951, ở phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa) đã bị 2 đối tượng thuê xe ôm chở từ Trường Đại học Hồng Đức (phường Đông Sơn) đến khu vực đại lộ Võ Nguyên Giáp dùng dây xích siết cổ, đẩy vào lề đường và cướp 1 xe máy Future BKS: 36B2 -133.55 cùng giấy tờ xe.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ ngày 15/2 đến 13/3 các đối tượng này đã gây ra 3 vụ cướp xe ôm khác trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Ngày 22/3/2015, Công an Thành phố Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ và bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Lê Văn Hùng (SN 1991) và Mạch Văn Trung (SN 1996) đều ở huyện Nông Cống là thủ phạm đã gây ra 4 vụ án cướp xe ôm nói trên.

