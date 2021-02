Bắt tên cướp gây tai nạn, bỏ lại đồng bọn tử vong trên đường

Tối ngày 24/2, một nguồn tin cho biết, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã bắt được đối tượng liên quan đến vụ nhóm cướp giật gây tai nạn trong lúc bỏ chạy làm 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, sau 5 ngày khẩn trương truy tìm, cơ quan công an đã bắt được đối tượng này vào chiều 24/2 và đang lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Danh tính nghi can chưa được công an tiết lộ.

Mặc kệ đồng bọn tử vong trên đường, nghi can lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường

Như tin đã đưa, vào tối ngày 19/2, nghi can này điều khiển xe máy chở theo Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú.

Đến trước một quán trà sữa thuộc địa bàn phường Tây Thạnh (quận Tân Phú), hai đối tượng này giật túi xách chứa 2 triệu đồng, điện thoại iPhone và một số giấy tờ tùy thân của đôi nam nữ đang dừng xe.

"Ăn hàng" xong, cả hai tăng ga phóng bạt mạng trên đường để trốn sự truy đuổi của nạn nhân cũng như người dân. Khi đến trước địa chỉ 578 Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đối tượng tông vào xe máy của anh Trần Văn Trí (sinh năm 1989, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đang lưu thông cùng chiều.

Sau khi xảy ra tai nạn, nghi can bỏ mặc đồng bọn tử vong trên đường và tiếp tục lấy xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Anh Trí được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí