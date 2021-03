Bắt tay "làm xiếc" giá vật liệu xây dựng dự án trọng điểm quốc gia

Bà Vũ Thị Thanh Vân - Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long (QLDA) - cho biết: Ban QLDA Thăng Long được giao làm chủ đầu tư hai dự án cao tốc, gồm: Dự án Mai Sơn - quốc lộ 45 cần 7 triệu m3 đất và dự án Phan Thiết - Dầu Giây cần 5 triệu m3 vật liệu. Khi lập dự toán mời thầu thì Ban và bên tư vấn đã khảo sát thực trạng ở địa phương, trong bước này đã có mỏ được cấp phép, một số mỏ được quy hoạch theo quy định.

"Chúng tôi cũng có tham khảo giá vật liệu đất đắp do địa phương công bố. Tuy nhiên hiện còn tỉnh Thanh Hóa đến nay chưa có báo giá. Theo quy tắc và tham khảo giá tại khu vực lân cận và so sánh, chúng tôi đã chọn giá tối ưu. Tuy nhiên hiện trong quá trình triển khai, vật liệu đội giá lên nhiều so với thời điểm khảo sát" - bà Vân cho hay.

Ông Đỗ Quang Hưng - Đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh: Tại dự án cao tốc phía Đông, chúng tôi đang quản lý hai dự án Cam Lộ - La Sơn và Nha Trang - Cam Lâm. Hiện cả hai dự án đang triển khai thi công.

Theo tính toán, dự án Cam Lộ - La Sơn cần 1,8 triệu m3 vật liệu, trong đó các mỏ đã có giấy phép đang khai thác cung cấp hơn 400 nghìn m3. Như vậy, dự án thiếu khoảng 1,3 triệu m3.

Vướng mắc nhất với 1,3 triệu m3 này hiện nay là thủ tục cấp phép khai thác mỏ rất chặt chẽ. Ban đã phối hợp với địa phương khai thác hai mỏ nhưng việc cấp phép vẫn chậm nên ảnh hưởng công tác triển khai, thi công. Dự án đang sử dụng đất nhưng khi hết thì có lẽ phải chờ khoảng 6 tháng sau, tiến độ sẽ chậm.

Theo ông Hưng, Dự án Cam Lộ - La Sơn chỉ 2 - 3 tháng nữa khi đất tận dụng hết cũng sẽ thiếu vật liệu, có thể giá vật liệu cũng sẽ bị đẩy lên cao.

Với Dự án Nha Trang - Cam Lâm đang triển khai, tư vấn đang tính toán nhu cầu cần 5,5 triệu m3, các mỏ đang khai thác cấp được 2,49 m3 và thiếu khoảng 3 triệu m3. Dự án này chưa triển khai nhưng khi thực hiện chắc chắn sẽ thiếu. Giá ban đầu bị "đội" cao. Khi Ban làm việc với địa phương thì giá cũng giảm dần.

Cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, tình hình nói trên khiến nhiều người đặt nghi vấn: Có tình trạng bắt tay nâng giá vật liệu hay không? Chủ mỏ "làm xiếc" giá vật liệu dự án trọng điểm quốc gia?

Nêu quan điểm về vấn đề này, đại diện nhà thầu thi công dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo cho biết: "Ít nhiều có việc đó, nói thật là công trường chưa mở, mỏ được bán cho dân với mức giá vừa phải, nhưng khi đại công trường mở ra thì là cơ hội lớn cho họ làm ăn. Việc bắt tay, nâng giá là có...".

Theo Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law firm, cần có sự vào cuộc của công an địa phương xem có thể xử lý tội thao túng giá và phải có quyết tâm chính trị ở địa phương.

"Không thể chi phí thì 1 đồng mà bán ra 10 đồng được. Chúng ta phải ngồi lại, xem xét có hiện tượng móc ngoặc, đầu cơ, để từ đó tham mưu cho tỉnh, mạnh dạn xử phạt hành chính, xem xét đủ yếu tố khác cũng phải xử lý hình sự" - ông Tú nêu rõ.

