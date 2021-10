Bắt quả tang quán karaoke hoạt động chui, điều 10 nhân viên tiếp khách giữa đêm

Pháp luật

Báo Lao Động đưa tin, vào 0h15 ngày 30/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy và Công an xã Tân Phong tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke ISING ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng).