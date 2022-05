Bắt quả tang “kiều nữ” mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 26/5, theo thông tin từ Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cẩm Phả vừa phối hợp với Công an phường Cẩm Sơn bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan cùng tang vật vụ án.

Cụ thể, trước đó vào hồi 23 giờ 30 phút, ngày 23/5, tại tổ 3, khu Cao Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cẩm Phả phối hợp với Công an phường Cẩm Sơn bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Loan,(SN 1993, trú tại tổ 6, khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 02 túi nilon bên trong chưa đựng chất tinh thể màu trắng và 01 túi nilon bên trong chứa đựng 02 viên bột nén màu xanh.

Làm việc với cơ quan chức năng Loan khai nhận chất tinh thể mầu trắng bên trong 02 túi nilon là ma túy ketamine, 02 viên bột nén màu xanh là thuốc lắc do đối tượng này mua về để bán thì bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện, Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

