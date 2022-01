Bắt quả tang chồng chở nhân tình, vợ bám chặt nóc capo không buông, phản ứng của người chồng gây bức xúc

Norah Pitje, người đăng đoạn clip đánh ghen này lên Facebook, cho biết vụ việc xảy ra ở đường Tsamaya, Mamelodi, Pretoria, Nam Phi. Trước đó, người vợ phát hiện chồng mình lái xe chở “tiểu tam” đi dạo phố.

Trong cơn uất ức, cô trèo lên nóc capo rồi bám chặt lấy kính chắn gió, không cho cặp đôi “mèo mả gà đồng” chạy trốn. Không chỉ vậy, người phụ nữ còn luôn miệng kêu gào, mắng chửi để thoả nỗi tức giận.

Thấy vợ bất chấp tất cả để chặn xe lại, nhưng người chồng chẳng mảy may lo lắng cho tính mạng của cô. Anh ta vẫn lái xe đi một đoạn xa để người vợ sợ hãi và tự nhảy xuống.

Dù bị uy hiếp nhưng cô vợ vẫn “cố thủ” trên nóc capo chứ nhất quyết không buông tay. Hiện vẫn chưa rõ vụ việc được xử lý như thế nào.

