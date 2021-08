Bắt quả tang 6 đối tượng vi phạm giãn cách nhưng không thể phạt tiền, công an xử lý đáo để ai cũng phải khen

Trong lúc dịch bệnh căng thẳng, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Lúc này, lực lượng chức năng làm việc liên tục để nhắc nhở, xử phạt để người dân tuân thủ. Trong lúc tuần tra, các cán bộ công an đôi khi gặp phải những trường hợp "đặc biệt" không thể phạt tiền. Với cách xử trí linh hoạt, hình phạt độc đáo đã được công an Quỳnh Lưu, Nghệ An áp dụng với 6 "đối tượng nhí" dưới đây.

Theo đó, 6 bé trai ở Quỳnh Lưu rủ nhau đi đá bóng lại còn không đeo khẩu trang. Khi cả đám đang tung tăng trên đường, bất thình lình bị cán bộ công an bắt quả tang. Dù chứng cứ rành rành nhưng không thể phạt tiền với nhóm "đối tượng" này, chiến sĩ công an đã nghĩ ra hình phạt khiến nhiều người thích thú, đó là bắt hít đất.

Trong đoạn clip, nhóm "đối tượng" vi phạm mới đầu ra sức chống đẩy, còn khúc khích cười. Lúc này, chiến sĩ công an tỏ ra cương nghị, dõng dạc đếm và nhắc nhở: "Ai mà nằm xuống là hít lại từ đầu nhé!". Khi lượt đếm đến 10, một bé kêu lên "Cháu mệt quá!". Chiến sĩ công an trả lời đầy dứt khoát: "Kệ cháu" khiến người xem không thể nhịn cười.

Bắt quả tang 6 "trẻ nghé" đi đá bóng lúc giãn cách, chiến sĩ công an có hình phạt vô cùng "mất sức"

Đoạn clip ghi lại hình phạt độc đáo của chiến sĩ công an dành cho nhóm trẻ nhanh chóng được dân mạng chia sẻ "rần rần". Nhiều dân mạng để lại bình luận vô cùng hài hước.

- "Can tội rủ nhau đi đá bóng, giờ được hít đất tập thể dục nhé!".

- "Đồng chí áo đỏ với áo vàng hơi lươn nhé! Ăn gian quá, hít đất mà mông cao hơn đầu rồi".

- "Hình phạt của chú công an dễ thương quá! Sau hình phạt này các cháu sẽ thấy mệt và "tởn tới già" không dám tái phạm nữa".

