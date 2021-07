Bắt quả tang 4 nam nữ mua bán dâm

Một ổ mại dâm tại khu vực biển Đà Nẵng từng bị triệt xóa tháng 4.2020 (ẢNH: NGUYỄN TÚ)

Sáng 20.7, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho hay đang tạm giữ 3 nam, 5 nữ tại một khách sạn – căn hộ cho thuê trên đường An Thượng 24 (P.Mỹ An) để làm rõ vụ mua bán dâm trong mùa dịch Covid-19.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29.7, tổ công tác tuần tra phòng chống dịch Covid-19 Công an P.Mỹ An ập vào khách sạn – căn hộ cho thuê trên đường An Thượng 24, phát hiện 3 nam và 5 nữ tụ tập, vi phạm quy định chống dịch Covid-19.

Trước biểu hiện nghi vấn, Công an P.Mỹ An đấu tranh, qua đó có 2 cặp nam, nữ thừa nhận vừa thực hiện hành vi mua bán dâm. Bên cạnh xử lý hành vi của những người liên quan, công an phường cũng lập biên bản xử lý chủ cơ cở kinh doanh khách sạn – căn hộ cho thuê về vi phạm các quy định chống dịch.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh Niên