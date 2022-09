Bắt "ông trùm" ổ nhóm nuôi nhốt nhiều nữ tiếp viên quán karaoke

Pháp luật

Do không chịu được sự quản lý của ổ nhóm do Quỳnh "sẹo" bảo kê, nhiều nữ tiếp viên bị bắt nhốt để phục vụ các quán karaoke tại khu vực biển Hải Tiến (Thanh Hóa) đã bỏ trốn tới công an kêu cứu.