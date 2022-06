Bắt "nữ quái" lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua mạng

Pháp luật

Ngày 4/6, Công an Thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Ba Đình đang tạm giữ đối tượng Cao Phương Thảo (SN 2001, trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.