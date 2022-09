Bắt nữ kế toán trưởng Công ty Bất động sản Farms Land

Pháp luật

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Vương Thị Hiền (SN 1992, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.