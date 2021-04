Bắt nữ đại gia, vợ diễn viên nổi tiếng có liên quan đến cho vay nặng lãi của nhà 'Thiện Soi'

Bà Trà nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: QUỲNH GIANG

Bà Lâm Thị Thu Trà bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Cùng bị khởi tố, bắt giam với bà Lâm Thị Thu Trà còn có bà Đặng Thị Tuyết Lan (sinh 1966).

Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ cho biết việc khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trà là một phần của quá trình mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do bị can Lê Thái Thiện (56 tuổi), tức Thiện "Soi", thực hiện mà cơ quan điều tra đang thụ lý điều tra.

Cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai cha con nhà Thiện "Soi"' từ tháng 12-2020.

Bị can Đặng Thị Tuyết Lan lúc bị bắt, khám xét - Ảnh: QUỲNH GIANG

Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "Soi", cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện bà Trà và Lan đã cho Thiện "Soi" vay nhiều tỉ đồng với mức lãi suất từ 2.000-3.000 đồng/1 triệu/1ngày. Bước đầu cơ quan điều tra xác định Trà và Lan đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan điều tra khám xét nhà của bị can Trà - Ảnh: QUỲNH GIANG

Trong đêm 7-4, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của hai bị can. Tại căn nhà mặt tiền của Trà trên đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Đến hơn 0h ngày 8-4, bị can Trà và Lan được đưa từ Vũng Tàu về tạm giam tại thị xã Phú Mỹ.

Bà Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng là một đại gia trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu, đồng thời là vợ của một diễn viên điện ảnh khá nổi tiếng là K.Q.. Hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng bà này xuất hiện khá nhiều trên một số báo điện tử trong những năm qua.

Tác giả: ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ