Bắt nữ chủ tịch công ty tham ô tài sản

Ngày 4-12, tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nông Thị Nguyệt (SN 1982), Chủ tịch Công ty TNHH đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng; Kha Văn Thuật (SN 1970), Giám đốc công ty này; Hoàng Thị Ngọc Quỳnh (SN 1982), kế toán trưởng công ty, về tội Tham ô tài sản. Riêng bị can Nguyệt và Thuật bị bắt tạm giam.

Tang vật vụ án cùng bị can Nguyệt (bìa trên), Quỳnh (bìa dưới) - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an TP Cao Bằng nhận được thông tin phản ảnh của quần chúng nhân dân về tình trạng ô nhiễm nặng tại bãi rác Nà Lần (xã Chu Trinh, TP Cao Bằng). Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định, có dấu hiệu vi phạm của đơn vị được giao quản lý vận hành, xử lý rác thải tại địa điểm này là Công ty TNHH đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng.

Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cao Bằng đã tiến hành khám xét nơi làm việc đối với ba đối với 3 bị can nêu trên. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa chất khống để chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã xác định, mặc dù được giao nhiệm vụ và cấp kinh phí nhưng Công ty TNHH đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng đã không thực hiện đúng quy định trong việc xử lý rác thải. Chỉ tính riêng trong năm 2021, các bị can đã ký hợp đồng và mua khống hóa đơn với một doanh nghiệp ngoài tỉnh để thanh quyết toán tiền vật tư, hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát với số tiền trên 1,6 tỉ đồng.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động