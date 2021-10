Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe mô tô

Trước đó, ngày 21/10/2021, Công an huyện Yên Thành tiếp nhận tin báo của một người dân trên địa bàn xã Bảo Thành, huyện Yên Thành về việc gia đình bị mất trộm 01 xe mô tô trị giá khoảng 17 triệu đồng. Sau khi tiến hành xác minh, Công an huyện xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến 15 giờ ngày 22/10/2021, Công an huyện bắt giữ Thái Duy Tài (sinh năm 2003) trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành về hành vi trộm cắp tài sản. Đấu tranh mở rộng, Công an huyện Yên Thành bắt giữ thêm 06 đối tượng: N.T.D., N.T.B, P.V.H. (cùng sinh năm 2005) trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành; T.D.L., N.C.D. (cùng sinh năm 2007), L.Q.Đ. (sinh năm 2006) đều trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành về hành vi trộm cắp tài sản.

07 đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 21/10/2021. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Yên Thành làm rõ thêm 04 vụ trộm cắp tài sản khác. Theo đó, từ khoảng cuối tháng 8/2021 đến giữa tháng 10/2021, Thái Duy Tài và 06 đối tượng trên đã lấy trộm 07 xe mô tô của người dân trên địa bàn các xã Quang Thành, Tây Thành, huyện Yên Thành và huyện Đô Lương. Ngoài ra, các đối tượng còn lấy trộm nhiều tài sản khác như xe kiến an, máy khoan cắt, kéo tay.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.v