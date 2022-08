Bắt nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng có nhà cái tại Campuchia

Ngày 11/8, Công an Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên mạng Internet có nhà cái đặt tại Campuchia.

Nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc bị bắt tại quán cà phê.

Theo đó, vào khoảng 14h10 ngày 10/8, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an Tp.Vĩnh Long và Công an phường Tân Hội bất ngờ kiểm tra quán cà phê Sala tại địa chỉ khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội phát hiện 9 đối tượng (ngụ tại địa phương) tụ tập tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng nên lực lượng tiến hành bắt giữ.

Tang vật tạm giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 laptop dùng để mở các trận đấu gà. Tạm giữ trên người các đối tượng số tiền trên 40 triệu đồng cùng 7 điện thoại di động.

Qua làm việc các đối tượng thừa nhận, mục đích của việc tụ tập tại quán cà phê là để tham gia đánh bạc, thông qua trang sv.3888.com, có nhà cái đặt tại Campuchia.

Hiện, Công an Tp.Vĩnh Long đang làm việc với nhóm đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn