Bắt nghi phạm bị truy nã nguy hiểm toàn quốc, từng có 4 tiền án

Nghi phạm Diệp Huy Cường tại cơ quan công an - Ảnh: TIẾN VŨ

Chiều 14-6, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết khoảng 2h sáng cùng ngày, Công an xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã bắt giữ được Diệp Huy Cường (37 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 9-10-2020, trong lúc Diệp Huy Cường và em ruột Diệp Thanh Thảo cùng Nguyễn Cường Chí (Chí Man) và một số người khác đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Chí dùng tay đánh vào mặt Thảo 1 cái.

Bênh vực em, Cường và Chí xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, được mọi người can ngăn, Cường và mọi người ra về.

Đến khoảng 16h40 cùng ngày, Chí được Phạm Thanh Nhân chở đến khu vực cầu Rạch Gòi Lớn 1, thuộc phường Mỹ Thới thì gặp Cường cùng 5 thanh niên khác đi trên 2 xe máy, Cường cầm vật giống súng bắn 2 phát về phía Chí nhưng không trúng.

Nhân điều khiển xe bỏ chạy thì tiếp tục bị Cường bắn thêm 4 phát nhưng không gây thương tích cho ai.

Sau đó, Cường bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định Cường là người chủ mưu, cầm đầu và có hành vi sử dụng súng hoặc công cụ hỗ trợ trái phép. Đến ngày 20-1-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên ra quyết định truy nã nguy hiểm toàn quốc đối với Diệp Huy Cường.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, khi Cường vừa đến khu vực ấp Hòa Tân, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang thì bị lực lượng công an xã bắt giữ.

Hiện tại, Công an xã Hòa Bình Thạnh đã bàn giao Cường cho Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ