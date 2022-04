Bắt khẩn cấp gã chú họ bị tố xâm hại cháu gái 10 tuổi ở Thái Bình

Tối 31/3, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Sơn (SN 1971, trú thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi xâm hại tình dục với người dưới 16 tuổi.

Công an TP Thái Bình đã tạm giữ hình sự gã chú họ bị tố xâm hại cháu gái 10 tuổi. (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Vũ Chính, hơn 22h ngày 29/3, công an xã tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.Th (SN 1984, xã Vũ Chính) trình báo việc con gái chị bị Nguyễn Thanh Sơn là chú họ xâm hại tình dục.

Theo đơn trình báo, tối 27/3, T. kể với mẹ việc bị xâm hại. Bé T. cho biết, chiều 19/3, khi cháu đang chơi cùng nhóm bạn trên trục đường thôn ở gần nhà thì Nguyễn Thanh Sơn đi xe máy điện đến.

Sơn rủ cháu T. đi về nhà rồi sẽ cho ít đồng nát bán lấy tiền mua kem. Sau đó, Sơn đưa cháu T. về trang trại nơi Sơn làm việc. Tại đây, Sơn đưa cháu T. vào phòng khách của trang trại khóa cổng, cửa phòng, tắt điện. Sơn đưa cháu ra ghế rồi sờ vùng kín và cởi quần áo, có hành vi quan hệ tình dục với cháu T.

Cũng theo đơn, khi cháu T. kêu đau thì Sơn dừng lại, mặc quần áo cho cháu T. và cho cháu ít kẹo, chùm nho, ít ve chai, mở cổng cho T. tự đi bộ về.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, UBND xã Vũ Chính chỉ đạo Công an xã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Công an TP Thái Bình, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố điều tra, xử lý vụ việc.

Vụ việc đang được Công an TP Thái Bình xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: vtc.vn