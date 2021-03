Bắt khẩn cấp đối tượng dùng rìu giết người sau hơn 3 giờ gây án

Đối tượng Lò Văn Chum (cởi trần) tại cơ quan Công an.

Chiều ngày 21/3, tin từ Công an huyện Mường La cho biết, vào hồi 12h00 cùng ngày Công an thị trấn Ít Ong nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu lán nương thuộc địa phận Tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La người dân phát hiện ông Lò Văn Inh (SN 1952, trú tại bản Nà Nong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) đã chết, trên thân thể có nhiều vết thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mường La đã huy động lực lượng gồm 30 cán bộ chiến sỹ tiến hành rà soát, phân loại, xác định đối tượng nghi vấn là Lò Văn Chum (SN 1996, trú tại bản Nà Nong, thị trấn It Ong).

Đồng thời, báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện, lực lượng dân quân tự vệ của thị trấn Ít Ông tổ chức truy bắt đối tượng. Đến 15h cùng ngày, các lực lượng đã bắt được đối tượng Lò Văn Chum tại bản Nà Nong, thị trấn It Ong.

Qua đấu tranh, Lò Văn Chum khai nhận, sáng 21/3, Chum đi bộ đến lán nương của ông Lò Văn Inh, thuộc tiểu khu It Bon để lấy mật ong thì bị ông Inh phát hiện và 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Chum đã dùng rìu có sẵn ở lán nương tấn công ông Inh, sau khi lưỡi rìu rơi ra khỏi cán thì Chum tiếp tục dùng cán rìu đánh liên tiếp vào đầu ông Inh khiến ông Inh tử vong tại chỗ, sau đó bỏ trốn và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Chuyên

Nguồn tin: Báo Giao thông