Bắt giữ kẻ sát hại người phụ nữ lên rẫy đào mì

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Kông Chro và Công an xã Đăk Pơ Pho vừa bắt giữ nghi phạm liên quan vụ án mạng ở điểm làng Chư Krei. Nạn nhân là bà Đinh Thị Bor (SN 1966, trú ở điểm làng Chư Krei) bị sát hại khi đang lên rẫy đào mì.

Đưa nghi can Đinh Kơng vào thực nghiệm hiện trường

Tại cơ quan Công an, Đinh Kơng, nghi can trong vụ án, cũng là người cùng làng với nạn nhân, khai nhận chiều 10/12, thấy bà Bor đang đào chuột đồng ở cửa hang nơi Kơng đặt bẫy, Kơng đến hỏi thì bà Bor không trả lời mà tiếp tục cuốc. Đối tượng đến gần hơn, to tiếng hỏi thì bà Bor giơ cuốc hăm dọa, không may trúng tay Kơng chảy máu. Đối tượng tức giận lấy khúc cây gần đó đập vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại. Thấy bà Bor còn sống, hắn lấy dao cắt 1 nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong, sau đó Kơng đem thi thể đến vị trí cách đó 30 mét vùi lấp xuống đất để phi tang, đồng thời xóa dấu vết tại nơi sát hại nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tiến hành điều tra, sàng lọc, cơ quan chức năng thấy nổi lên đối tượng Đinh Kơng (SN 1993, cùng trú tại làng Chư Krei, xã Đăk Pơ Pho) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định gen đối với các dấu vết sinh học thu được ở hiện trường. Kết quả giám định ADN cho thấy, ngoài vết máu, tại hiện trường còn có dấu vết tinh trùng chính xác là của Đinh Kơng.

Sau hơn một tuần truy tìm đối tượng, vào 9h sáng 20/12, khi Kơng định vào xin đồ ăn ở một chòi rẫy thì bất ngờ, các trinh sát hình sự xuất hiện, nhanh chóng bắt giữ kẻ thủ ác.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất thủ tục để khởi tố đối tượng Đinh Kơng về hành vi giết người./.

Tác giả: CTV Thúy Trinh - Nông Hòa

Nguồn tin: Báo VOV