Bắt giữ giang hồ Bé Hải cầm đầu sòng bạc ven sông Đồng Nai

Thông tin trên trang thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Nhơn Trạch phát hiện đối tượng Giáp Văn Hải đang trốn tại nhà bạn ở ấp Tân Chánh, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nên khoảng 10h00 ngày 24/02/2020, cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra Tổng hợp đã tiến hành bắt giữ Giáp Văn Hải và dẫn giải về Nhà tạm giữ Công an huyện Nhơn Trạch để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

SGGP đưa tin trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đeo bám, triệt phá sòng bạc ở gần bờ sông thuộc tổ 41, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Bé Hải tại cơ quan công an.

Công an phát hiện sòng bạc trên mỗi ngày đều có nhiều con bạc chủ yếu là nữ, từ TP.HCM xuống chơi. Đường vào sòng bạc chỉ có một con đường duy nhất và được "canh gác" rất cẩn thận. Theo đó, không ai có thể vào bên trong chơi nếu không có sự đồng ý của chủ sòng bạc là Giáp Văn Hải (còn gọi là Bé Hải).

17h ngày 8/2, trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Nhơn Trạch, Công an xã Phước Khánh bất ngờ ập vào sòng bạc, bắt quả tang 2 đối tượng Giáp Trường Hận (SN 1984), Hồ Văn Út (SN 1979, cùng ngụ huyện Nhơn Trạch) cùng 19 đối tượng khác đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức bài cào 3 lá.

Công an thu giữ tại hiện trường hơn 19 triệu đồng, 5 bộ bài, 2 cây quạt, 1 cái chiếu. Tiến hành kiểm tra trên người các đối tượng, công an thu giữ thêm hơn 54 triệu đồng, 400USD, 18 chiếc điện thoại di động… Riêng Bé Hải bỏ trốn.

Hận và Út khai nhận sòng bạc này do Bé Hải cầm đầu, hoạt động cách đây chừng 4 ngày. Mỗi ngày, Bé Hải trả công cho mỗi đàn em số tiền 300 ngàn đồng.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin