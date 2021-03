Bắt giữ đối tượng vận chuyển 30.000 viên hồng phiến

Vào khoảng 12h30’ ngày 8/3, đối tượng Nguyễn Văn Vũ (SN 1985, trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), khi đang có hành vi vận chuyển 30.000 viên hồng phiến đến cây xăng Kim Thành (thuộc xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn và Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Biên phòng Hà Tĩnh

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Vũ khai nhận số ma túy trên là của 1 đối tượng trên địa bàn, thuê Vũ đi giao cho 1 người không quen biết để lấy tiền công./.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tác giả: CTV Thùy Ch

Nguồn tin: Báo VOV