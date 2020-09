Bắt giam người con bạo hành mẹ ruột vì không để lại tài sản

Khởi tố, bắt tạm giam người con gái hành hạ mẹ già 79 tuổi ở huyện Cần Đước. Ảnh cắt từ clip



Chiều 8/9, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Công an huyện Cần Đước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hoa về hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Như Báo Giao thông đưa tin, sáng 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 7 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ bạo hành một bà cụ, được cho là xảy ra ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người phụ nữ bạo hành cụ bà.

Kết qua kiểm tra, xác minh cho thấy, người quay clip là con của bà Nguyễn Thị Hoa ( người phụ nữ có hành vi bạo hành mẹ ruột mình). Theo đó, cụ bà bị bà Hoa bạo hành là bà N.T.Đ sống cùng nhà với bà Hoa thuộc ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước.

Đến khi cụ bà mất, ông Nguyễn Văn Sự là anh họ của bà Hoa về đám tang. Nghe bà con láng giềng nói bà Hoa từng bạo hành với mẹ của mình, ông Sự đã tìm cách hỏi thăm và được Bùi Thanh Tuyền kể lại sự việc và có quay clip. Khi có clip trên, ông Sự đã đăng lên mạng xã hội.

Khi clip được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi nhiều người đã bày tỏ quan điểm phẫn nộ, bức xúc trước hành vi bạo hành cụ bà của người phụ nữ và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Làm việc với cơ quan công an, bà Hoa thừa nhận hành vi bạo hành mẹ ruột như trong clip ghi lại. Bà Hoa khai, do bực tức việc bà Đ. không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ có một mình bà lo nuôi dưỡng. Theo đó, bà mới có hành động đánh, mắng chửi bà Đường như clip đã ghi hình lại.

