Bắt giam kẻ sát hại bé gái 13 tuổi rồi giấu xác dưới hố cát

Ngày 23/6, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Kim Phê, tên gọi khác: Khải, Cu Ty (SN 2002), trú Phú Thịnh, An Thạch, Tuy An, Phú Yên, về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là bé gái Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). Các quyết định phê chuẩn đã chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên để tống đạt và tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 17/6, Phạm Kim Phê cùng với T.P.H, N.T.Đ, N.T.P (đều trú ở thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) rủ em N.P.N.A sinh năm 2007 và Đỗ Thị Kim H. Sau đó, em N.P.N.A có việc về nhà trước nên những người còn lại đến một tiệm Internet ở xã An Ninh Tây ngồi chơi.

Khoảng 23h cùng ngày, Phê chở H. về nhà. Phê khai trên đường đi thì nảy sinh ý định giao cấu với H. nên chở bé gái này vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn (xã An Ninh Đông).

Khi H. ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm chặt từ phía sau. H. giãy giụa và bấm điện thoại gọi cho chị ruột nói "Chị ơi cứu em" thì Phê đe dọa, yêu cầu tắt điện thoại nếu không sẽ đâm, sau đó giật điện thoại của H. ném.

H. bỏ chạy thì Phê đuổi theo đánh, bóp cổ đến khi nạn nhân nằm im. Phê còn khai đã thực hiện hành vi giao cấu với H. trước khi dùng tay đào hố cạn trên cát, vùi xác H. xuống rồi dùng lá cây che giấu.

Sau đó, gia đình đã nhiều lần gọi lại số máy của em H. nhưng chỉ đổ chuông, không có người bắt máy. Gia đình đã báo chính quyền và công an để hỗ trợ tìm kiếm nhưng sau 4 ngày mới tìm thấy thi thể H. bị vùi lấp dưới cát.

Trước đó, tối ngày 17/6, H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23 giờ đêm, chị của H. có nhận được lời kêu cứu "Chị ơi, cứu em" từ số điện thoại của H, rồi cúp máy.

