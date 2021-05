Bắt gặp chồng đi với tiểu tam, vợ có màn "trả thù" đầy tốn kém, đáng nói nhất là thái độ của chồng

Hôm 6/5, hãng tin Atinka News đã chia sẻ 1 đoạn video thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Theo đó, câu chuyện được cho là mới xảy ra được vài hôm tại Ghana. Một người vợ đã phát hiện ra chuyện chồng mình có nhân tình bên ngoài và vô cùng phẫn nộ.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn cách bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã không còn sự chung thủy cũng như tôn trọng lẫn nhau, hoặc bình tĩnh nói chuyện với chồng như 2 người trưởng thành để cùng tìm cách giải quyết vấn đề, người vợ đã lựa chọn 1 cách trả thù vô cùng ồn ào, thậm chí là "đắt đỏ".

Người vợ tự tay bóc phần cản trước của xe, khiến nhiều người kinh ngạc.

Video do 1 người hàng xóm có mặt ở hiện trường cho thấy, người vợ đã tự tay phá hủy chiếc xế hộp của chồng sau khi biết được chuyện chồng ngoại tình.

Từ những âm thanh ồn ào trong đoạn video, có thể thấy rằng nhiều người đã kinh ngạc khi thế nào khi chứng kiến cảnh tượng đó. Đang trong cơn giận ngút trời, người vợ dường như có sức mạnh "vô song" khi có thể dùng tay không mà bóc gần như toàn bộ phần đầu xe, bao gồm cả cản trước.

Vừa phá xe, người phụ nữ vừa la hét, thể hiện sự tức giận không thể kìm nén.

Bắt gặp chồng đi cùng tiểu tam, vợ có màn xả giận vô cùng đắt đỏ, đáng nói nhất là thái độ của chồng.

Trong khi đó, ngươi chồng mặc áo đỏ mặc dù đứng gần đó nhưng không hề tỏ thái độ gì. Anh ta chỉ điềm nhiên đứng nhìn tất cả những hành động phá hoại của vợ, chẳng có ý định ngăn cản và khiến nhiều người ngạc nhiên không kém.

Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên MXH, nó đã gây ra những phản ứng trái chiều. Một số người đã ủng hộ phản ứng của người vợ. "Cứ thử khiến cho phụ nữ thất vọng và tức giận xem, bạn sẽ biết thế nào là ngày tận thế", một người viết.

"Chắc anh chồng chẳng còn gì để nói nữa nên đành để bà cả trút giận lên bà hai. Cho đáng đời cái tội đi ăn chả ăn nem", một người khác hài hước bình luận.

Trong khi đó, cũng có những người khác thì lại ủng hộ thái độ của người chồng và lên án cách xử lý thiếu tinh tế cũng như nóng vội của người vợ.

"Từ phản ứng của người chồng thì có thể thấy anh ta là người rất điềm tĩnh và biết cách cư xử, người vợ thì nóng nảy quá, muốn gìn giữ hôn nhân thì không thể dùng đến cách này", 1 người chia sẻ quan điểm.

"Tiền của chồng cũng là tiền của mình, tự tay phá xe thế này rồi lại phải đem tiền đi sửa xe, chẳng phải là tự mình đánh mình hay sao?", 1 người nữa lên tiếng.

