Bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng

Theo đó, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, 49 tuổi).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Út đã bị bắt.

Bên cạnh đó, sau khi thu thập đủ chứng cứ và ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can: Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Võ Văn Trung (40 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước.

Phạm Tấn Lộc.

Võ Văn Trung.

Tuy nhiên, hiện nay các đối tượng nói trên không có mặt tại địa phương và không rõ đang ở đâu. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Phước, Trung và Lộc.

Đồng thời, tiếp tục ra thông báo truy tìm đối với các đối tượng có liên quan đến vụ án gồm: Võ Văn Kha (48 tuổi, ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang); Phạm Thanh Sang (38 tuổi) và Trần Văn Phương (47 tuổi) cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Các đối tượng này không đến làm việc mặc dù đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra nhiều lần triệu tập và hiện tại cũng không có mặt ở nơi cư trú.

Tác giả: Kim Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong